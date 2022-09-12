English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Украинская армия освободила Изюм

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Обесточенный Харьков
Обесточенный Харьков   -   Авторское право  Leo Correa/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры на востоке Украины без света остались около 9 млн человек.

По данным украинских властей, полностью обесточены Харьковская и Донецкая области. Частичные перебои с питанием - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в терроризме и в нападении на критически важную инфраструктуру, а не на военные объекты. По его словам, цель российской армии - лишить людей света и тепла.

Киев заявляет, что российские ракетные удары стали ответом на контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

Украинская сторона утверждает, что с начала сентября было освобождено около 3000 квадратных километров оккупированной территории, в том числе стратегически важный город Изюм.

Также по словам командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, они находятся всего в 50 км от границы с Россией.

В свою очередь Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате наступления украинских войск тысячи людей бежали из Харьковской области в Россию.

Не самая простая ночь выдалась, не самое простое утро. За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу. Большинство из них на своём транспорте разъехались по родственникам. Сегодня в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека. Готовим к отправке в другие регионы из них 500, 200 и 50 человек
Вячеслав Гладков
губернатор Белгородской области

В выходные минобороны России объявило о перегруппировке войск, находившихся в Харьковской области, и переброске их на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

Также в российском ведомстве сообщили о крупных потерях ВСУ на Харьковском направлении.

Тем временем итальянское телевидение побывало в освобожденных селах в Харьковской области.

Неназванный украинский прокурор утверждает, что российские военные оставили за собой доказательства военных преступлений.

Полиция расследует случаи гибели мирных жителей, а оставшиеся в живых заявляют, что подвергались пыткам.