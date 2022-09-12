Украинская армия освободила Изюм

Украинская армия освободила ИзюмКомментарии
В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры на востоке Украины без света остались около 9 млн человек.
По данным украинских властей, полностью обесточены Харьковская и Донецкая области. Частичные перебои с питанием - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в терроризме и в нападении на критически важную инфраструктуру, а не на военные объекты. По его словам, цель российской армии - лишить людей света и тепла.
Киев заявляет, что российские ракетные удары стали ответом на контрнаступление ВСУ в Харьковской области.
Украинская сторона утверждает, что с начала сентября было освобождено около 3000 квадратных километров оккупированной территории, в том числе стратегически важный город Изюм.
Также по словам командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, они находятся всего в 50 км от границы с Россией.
В свою очередь Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате наступления украинских войск тысячи людей бежали из Харьковской области в Россию.
В выходные минобороны России объявило о перегруппировке войск, находившихся в Харьковской области, и переброске их на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
Также в российском ведомстве сообщили о крупных потерях ВСУ на Харьковском направлении.
Тем временем итальянское телевидение побывало в освобожденных селах в Харьковской области.
Неназванный украинский прокурор утверждает, что российские военные оставили за собой доказательства военных преступлений.
Полиция расследует случаи гибели мирных жителей, а оставшиеся в живых заявляют, что подвергались пыткам.