Эксгумация тел в Изюме: у 99% признаки насильственной смерти

У 99% тел эксгумированных в пятницу в украинском Изюме выявлены признаки насильственной смерти. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. На окраине Изюма, недавно освобожденного ВСУ от российской оккупации, было найдено около 450 могил.

По данным украинских властей, на отвоеванных территориях Харьковской области обнаружено не менее десяти мест, где российские военные пытали украинцев. Среди неопознанных трупов и военные, и мирные жители.

Олег Котенко, уполномоченный по вопросам пропавших без вести: "Там похоронена семья. С маленьким ребенком они были убиты, есть свидетели из соседнего дома, они видели, что произошло, и похоронили этих людей здесь с их полными именами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия оставляет после себя только смерть и страдания. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека намерено направить в Изюм миссию для расследования. Российские политики, в их числе глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, назвал заявления Киева о массовых захоронениях в Иэюме провокацией.

Тем временем в минобороны России утверждают, что Вооруженные силы РФ продолжают планомерно уничтожать объекты противника. В Москве обвиняют Киев в нападении на промосковских чиновников. Несколько ракет попали в здание пророссийской администрации Херсонской области. В самопровозглашённой ЛНР при взрыве в Луганске погиб пророссийский прокурор и его заместитель. В оккупированном Бердянске убиты назначенный Россией замглавы ЖКХ и его супруга.

В Изюме, Купянске, и других освобожденных от российской оккупации населенных пунктах Украины, практически полностью разрушена инфраструктура. Повреждены дома. Зима не за горами и это беспокоит местных жителей.