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Германия

"Октоберфест" вернулся после двухлетнего перерыва

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 Euronews
"Октоберфест" вернулся
"Октоберфест" вернулся   -   Авторское право  Michael Probst/The Associated Press

Первая за два года бочка откупорена, обер-бургомистру Мюнхена понадобилось всего три удара, что сочли хорошим знаком. Первый после пандемии "Октоберфест" официально стартовал.

С решением возобновить крупнейшие в мире народные гуляния согласилось даже федеральное министерство здравоохранения.

В соцсетях многие высказываются критически, учитывая, что в Германии кое-где до сих пор обязательны маски; но туристы в восторге.

"Настоящая суматоха. Мы пробивались через вход, через главные ворота, пробежали через всю площадь и прямо в пивную палатку. Очень, очень здорово".

"Я спешить не буду, оставлю немного на донышке и пойду за новой".

"Я первый раз на "Октоберфесте", так что я немного волнуюсь. Я надеюсь, пива будет много, а в палатках будет потеплее, чем на улице".

Организаторы лишь рекомендуют посетителям сделать тест до того, как приступать к распитию.

За более чем двухсотлетнюю историю "Октоберфест" отменяли по разным причинам более двадцати раз, но чтобы праздника не было два года подряд — такое случалось только во время мировых войн и в середине двадцатых, из-за гиперинфляции в послевоенной Германии.