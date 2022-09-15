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Россия

Саммит ШОС: Путин хвалит Пекин за позицию по Украине и критикует Запад

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Саммит ШОС
Саммит ШОС   -   Авторское право  Alexandr Demyanchuk/Copyright 2022 Sputnik

Дружба России с Китаем в стремительно меняющемся мире остается неизменной. Об этом сказал президент Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эта первая встреча двух лидеров после российского вторжения в Украину.

Путин похвалил Пекин за позицию по Украине.

Владимир Путин, президент России: "Мы высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом".

Путин так же обрушился с критикой на Запад, который по его словам, стремится доминировать в мире.

Владимир Путин, президент России: "Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы".

Российский президент высказался за принцип "одного Китая" и осудил "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе".

В свою очередь китайский лидер Си Цзиньпин заявил: "Сталкиваясь с постоянно меняющимся миром, эпохой и историей, Китай готов приложить усилия вместе с Россией, и сыграть ведущую роль в привнесении стабильности и позитивной энергии в мир, полный социальных потрясений".

В день начала саммита Белый дом призвал Китай не поддерживать Москву в ее войне против Украины, заявив, что все страны должны быть едины против агрессии России в Украине и не оставаться в стороне. 

Саммит ШОС, проходящий в Самарканде,  продлится до 16 сентября. Ожидается, что на форуме будет завершена процедура приема в организацию Ирана. В настоящее время в ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан