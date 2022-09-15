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Украина

Кривой Рог под обстрелом, МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию ЗАЭС

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 Euronews
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Украина
Украина   -   Авторское право  AP Photo/Leo Correa

Украинский город Кривой Рог в четверг вновь подвергся российскому ракетному удару. По словам представителей властей Днепропетровской области, российские ракеты снова били по району гидротехнических сооружений. Днем ранее российская армия поразила дамбу, что привело к разливу реки Ингулец и затоплениям. Это произошло на фоне контрнаступления украинских войск, которые отбили большую часть северо-востока Харьковщины.

В ежедневной сводке минобороны России сообщается, что российские ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск, в том числе в Харьковской области.

C начала месяца Украина отвоевала сотни населенных пунктов в Харьковской области, в основном небольшие города и села. В некоторых всплывают истории об убийствах и пытках во время российской оккупации.

Граково находилось под контролем российской армии почти семь месяцев.

Инна: "Там, на углу, они похоронены. Они шли ночью, и их расстреляли".

На деоккупированных украинских территориях идут стабилизационные мероприятия, проводятся аресты коллаборационистов. Этот завод превратился в руины.

Александр, владелец завода: "Работа всей жизни, более 40 лет, а потом пришли рашисты, или по-другому фашисты-рашисты".

Тем временем МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой содержится требование к России прекратить оккупацию Запорожской атомной станции. Большинство из 35 государств членов МАГАТЭ поддержали документ. Семь стран воздержались. Две - Китай и Россия выступили против.