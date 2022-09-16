"К ней не зарастёт народная тропа": очереди к королеве не редеют

К ней не зарастет народная тропа. Британцы и туристы продолжают стоять в многочасовых очередях, чтобы отдать дань уважения своей усопшей королеве.

Несмотря на долгое ожидание атмосфера у Вестминстер-холла умиротворенная.

Элизабет Бруно, пришедшая проститься с королевой:

— Впечатления потрясающие. Мы пришли и попрощались. Мы хотели выразить свое почтение, и мы это сделали. Я никогда не встречалась с ней лицом к лицу. Но такое ощущение, что она была моей бабушкой. Она была прекрасной сильной влиятельной леди.

Минутой молчания почтили память о Елизавете II и в ООН. Генеральный секретарь отметил ее личность как создателя Содружества.

В первой части ее выдающегося правления многие страны обрели независимость от Великобритании и сформировали Содружество, разнообразную многонациональную группу стран. Члены Содружества - одни из самых преданных сторонников Организации Объединенных Наций, и мы скорбим вместе с ними сегодня Антониу Гутерриш генсек ООН

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт посетили английский Сандрингем, где находится одна из резиденций королевской семьи. где пообщались с местными жителями и поблагодарили их за поддержку в эти скорбные дни.