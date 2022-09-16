"К ней не зарастёт народная тропа": очереди к королеве не редеют

"К ней не зарастёт народная тропа": очереди к королеве не редеютКомментарии
К ней не зарастет народная тропа. Британцы и туристы продолжают стоять в многочасовых очередях, чтобы отдать дань уважения своей усопшей королеве.
Несмотря на долгое ожидание атмосфера у Вестминстер-холла умиротворенная.
Элизабет Бруно, пришедшая проститься с королевой:
— Впечатления потрясающие. Мы пришли и попрощались. Мы хотели выразить свое почтение, и мы это сделали. Я никогда не встречалась с ней лицом к лицу. Но такое ощущение, что она была моей бабушкой. Она была прекрасной сильной влиятельной леди.
Минутой молчания почтили память о Елизавете II и в ООН. Генеральный секретарь отметил ее личность как создателя Содружества.
Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт посетили английский Сандрингем, где находится одна из резиденций королевской семьи. где пообщались с местными жителями и поблагодарили их за поддержку в эти скорбные дни.