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Великобритания

Нападение на полицейских в Лондоне

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 Euronews
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Место нападения на Лестер-сквер
Место нападения на Лестер-сквер   -   Авторское право  Aaron Chow/PA

В Лондоне двоих полицейских госпитализировали с ножевыми ранениями. Состояние одного из них, по словам врачей, тяжёлое. Преступник напал на стражей порядка, патрулировавших площадь Лестер-сквер в центре британской столицы. Она находится примерно в километре от Вестминстерского дворца, где выставлено тело королевы Евлизаеты II.

Полицейские в ответ применили электрошокер, и преступника также доставили в больницу. Следователи выясняют обстоятельства нападения. По предварительным заявлениям, инцидент не связан с терроризмом.