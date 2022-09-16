Нападение на полицейских в Лондоне

В Лондоне двоих полицейских госпитализировали с ножевыми ранениями. Состояние одного из них, по словам врачей, тяжёлое. Преступник напал на стражей порядка, патрулировавших площадь Лестер-сквер в центре британской столицы. Она находится примерно в километре от Вестминстерского дворца, где выставлено тело королевы Евлизаеты II.

Полицейские в ответ применили электрошокер, и преступника также доставили в больницу. Следователи выясняют обстоятельства нападения. По предварительным заявлениям, инцидент не связан с терроризмом.