Люди стоят в многокилометровой очереди, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II

Орудийные залпы в честь почившего британского монарха раздавались в Лондоне, в то время как траурное шествие с гробом Елизаветы II следовало из Букингемского дворца в Вестминстер. Гроб, задрапированный Королевским штандартом, поверх которого на бархатной подушке помещена корона, везли на лафете служащие Королевской конной артиллерии.

За катафалком шли члены монаршей семьи - сын Елизаветы II король Карл III, его сестра принцесса Анна, братья - принцы Эндрю, Эдвард, и внуки королевы - принцы Уильям и Гарри. Процессия шла со скоростью 75 шагов в минуту.

Служащие гренадерской гвардии занесли и разместили гроб в Вестминстерском дворце, где затем только для членов королевской семьи состоялась служба. Ее провел архиепископ Кентерберийский Джастни Уэлби.

Десятки тысяч человек выстроились возле парламента, чтобы засвидетельствовать свое почтение королеве. Многие ночевали на улице. Вестминстерский дворец будет открыт круглосуточно до понедельника, чтобы британцы могли попрощаться со своей королевой.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоятся государственные похороны Елизаветы II.

Ожидается, что в церемонии примут участие пятьсот высокопоставленных лиц (королей и глав государств или правительств) со всего мира.