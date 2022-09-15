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мир

Прощание с Елизаветой II: "Королева — мой образец для подражания"

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 Yulia Gritsay
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Тело королевы останется в Вестминстер-холле до понедельника
Тело королевы останется в Вестминстер-холле до понедельника   -   Авторское право  Ben Stansall/AP Photo

Тысячи британцев приходят к Вестминстерскому дворцу в Лондоне, чтобы попрощаться с королевой. Со вчерашнего дня тело Елизаветы II лежит в Вестминстер-холле и останется там до понедельника: такова традиция, зародившаяся еще во времена Эдуарда VII.

Накануне очередь к обернутому в королевский штандарт гробу с лежащей на бархатной подушечке короной растянулась на пять километров: некоторые принесли с собой складные стулья и даже походные палатки.

Вот, что говорят те, кто уже отдал дань уважения королеве:

"Это был очень эмоциональный опыт. Невероятный. Мы стояли в очереди шесть-семь часов, а все закончилось так быстро. Но внутри было чудесно. Очень тихо. Ничего не остается кроме как растрогаться, погрузиться в эмоции".

"Я из Малайзии, и мы растем, зная, что... (начинает плакать). Я даже не осознавал, что она так много для меня значит".

"Внутри было очень эмоционально. Это красивое место. Корона блестит. Королева — мой образец для подражания, мы гордились ей".

Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них пригласили представителей большинства стран, кроме России, Беларуси, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы.