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Украина

Контратака украинской армии

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 Oleksandra Vakulina
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Oleksandra Vakulina
Oleksandra Vakulina   -   Авторское право  Euronews

Институт изучения войны сообщает, что впервые с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года Кремль подтвердил свое поражение в Харьковской области.

Прежде Москва никогда не признавала поражения России в районе Киева, а затем и на острове Змеиный, называя это либо "жестом доброй воли", либо "приоритетом" так называемого "освобождения" Донбасса.

Давайте посмотрим на текущую информацию о ситуации на местах.

Украинское контрнаступление продолжается по всему Харьковскому регионую Это северо-восток Украины.

А линия фронта на востоке Украины сейчас приближается к границам территории, на которую претендуют самопровозглашенные пророссийские сепаратисты из так называемой Луганской народной республики.

По словам украинских властей, "сейчас идет штурм Лимана, а затем последует наступление на Сиверск". По словам самопровозглашенных лидеров этих террористов, Лиман остается в их руках, а ситуация в этом районе Донбасса "стабилизировалась".

Также контрнаступление продолжается на юге Украины. В Херсонской области ведутся бои на границе Херсона с двумя соседними областями из Николаевской области, а также на севере в направлении Херсона.

Что касается контратаки на юге, то здесь меньше информации и подробностей о том, что происходит на местах. Украинские власти говорят, что контрнаступление продолжается.