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Узбекистан

Итоги первого дня саммита ШОС

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Лидеры стран-участников саммита ШОС в Самарканде
Лидеры стран-участников саммита ШОС в Самарканде   -   Авторское право  Sergei Guneyev/Sputnik

Основным событием первого дня саммита ШОС в Самарканде стала встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Российский президент высоко оценил "сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом". При этом оба лидера подтвердили намерение укреплять многополярный мир.

Также Владимир Путин встретился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, президенты подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая предполагает "вывод разноплановых и многогранных связей двух стран на более высокий и качественно новый уровень".

Китайский лидер в свою очередь провел двусторонние переговоры с Александром Лукашенко. Экономика Беларуси больше российской страдает от западных санкций.

Поэтому встреча с Си Цзиньпином для Лукашенко стала возможностью привлечь китайские инвестиции в страну. В Самарканде лидеры Китая и Беларуси приняли ряд конкретных решений по развитию сотрудничества в различных отраслях, включая автомобилестроение и производство калийных удобрений.

Также ключевым событием первого дня саммита ШОС на фоне недавних боестолкновений на армяно-азербайджанской границе стала встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

По данным агентства "Анадолу", переговоры президентов Турции и Азербайджана прошли за закрытыми дверями. Но, по сообщениям азербайджанских СМИ, на встрече было подчеркнуто, что отношения стратегического союзничества двух стран успешно развиваются во всех сферах.