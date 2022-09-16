Итоги первого дня саммита ШОС

Основным событием первого дня саммита ШОС в Самарканде стала встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Российский президент высоко оценил "сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом". При этом оба лидера подтвердили намерение укреплять многополярный мир.

Также Владимир Путин встретился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, президенты подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая предполагает "вывод разноплановых и многогранных связей двух стран на более высокий и качественно новый уровень".

Китайский лидер в свою очередь провел двусторонние переговоры с Александром Лукашенко. Экономика Беларуси больше российской страдает от западных санкций.

Поэтому встреча с Си Цзиньпином для Лукашенко стала возможностью привлечь китайские инвестиции в страну. В Самарканде лидеры Китая и Беларуси приняли ряд конкретных решений по развитию сотрудничества в различных отраслях, включая автомобилестроение и производство калийных удобрений.

Также ключевым событием первого дня саммита ШОС на фоне недавних боестолкновений на армяно-азербайджанской границе стала встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

По данным агентства "Анадолу", переговоры президентов Турции и Азербайджана прошли за закрытыми дверями. Но, по сообщениям азербайджанских СМИ, на встрече было подчеркнуто, что отношения стратегического союзничества двух стран успешно развиваются во всех сферах.