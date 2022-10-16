XX съезд для Китая тоже может стать историческим

В Пекине в воскресенье открылся XX съезд компартии, который для Китая тоже может стать историческим. Западные наблюдатели ожидают, что главу государства — Си Цзиньпина — переизберут на рекордный третий срок: на прошлом съезде он сам отменил ограничение на два срока.

Предполагается, что пока партия довольна руководителем, несмотря на протесты против жёсткой антиковидной политики, замедление экономики и рост напряжённости в отношениях с Западом из-за Тайваня.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

"Решение тайваньского вопроса — это дело китайцев, вопрос, который должны решать мы. Мы будем по-прежнему стремиться к мирному воссоединению с величайшей прямотой и максимальными усилиями. Но мы никогда не пообещаем отказаться от применения силы и оставим за собой право принимать любые необходимые меры".

В пятницу американский авианосец "Рональд Рейган" прибыл на Филиппины, где завершились двухнедельные учения, в которых участвовали несколько тысяч военнослужащих из США, Южной Кореи и Японии. В Вашингтоне говорят о необходимости сдерживания растущих аппетитов Китая в регионе: речь идёт не только о Тайване, но и о претензиях Пекина на несколько спорных островов, где Китай уже возводит свои базы и инфраструктуру.