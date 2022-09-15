Фестиваль классической музыки в Грузии

На одном из самых масштабном фестивале классической музыки в Грузии, прошедшем в историческом имении князей Чавчавадзе в селе Цинандали в Кахетии, выступил Панкавказский молодежный оркестр, которым на этот раз дирижировала украинка Оксана Лынив, которая сейчас возглавляет Болонскую оперу.

Оксана Лынив, дирижер:

— Мне было очень приятно выступать сегодня. Я украинская артистка рада представить украинскую музыку как послание мира.

Панкавказский молодежный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя, итальянского дирижера Джанандреа Нозеды объединяет музыкантов из Грузии, Украины, Армении, Азербайджана, Турции и Казахстана.

Ави Шошан, соучредитель фестиваля Цинандали:

— Нам удалось создать общекавказский оркестр. Это наше послание: когда турки и армяне вместе музицируют на одной сцене, это показывает нам, что люди могут быть братьями, а музыка - это международный язык.

Впервые фестиваль Цинандали был проведен в 2019 году. Специально для него был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 зрителей, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура.

В рамках проекта была создана Международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.