Лесные пожары: Грузия готовится к худшему

Лесные пожары, которые из-за летней жары вспыхнули во многих частях Европы, угрожают и лесам Кавказа. Национальное агентство лесного хозяйства Грузии, входящее в структуру Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, отмечает рост средней летней температуры и работает над предотвращением пожаров.

«В Грузии лесные пожары возникают летом довольно часто, – рассказывает заместитель главы агентства Натия Иорданишвили. – До сих пор, к счастью, мы не теряли в огне крупные площади лесов. Но это не повод расслабляться, учитывая меняющийся климат. Мы ожидаем, что число лесных пожаров в Грузии увеличится. Поэтому очень важно принимать профилактические меры».

Ученые связывают изменение климата с накоплением в атмосфере парниковых газов. Утверждается, что проблему поможет решить замена ископаемого топлива другими источниками энергии. Но пока до решения проблемы еще далеко.

«Мы наблюдаем за тем, как изменение климата дает о себе знать, каждый год, – говорит старший консультант Региональный экологический центр для Кавказа Каха Мдивани. – И этот год не исключение. В январе на Черном море был шторм. Весной осадки выпали очень неравномерно в разных регионах Грузии, создав риск наводнений. К сожалению, эта тенденция продолжится, потому что говорить об уменьшении концентрации газов, вызывающих изменение климата, пока рано».

Природные пожары в Грузии чаще всего вспыхивают в результате человеческой деятельности. Поэтому специалисты по защите окружающей среды призывают людей не оставлять на природе легко воспламеняющиеся вещества, особенно в жаркую погоду, не разжигать костров под хвойными деревьями, а по окончании пикника заливать огонь водой.