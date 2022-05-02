Грузия вслед за Украиной и Молдавией прошла важный этап в рамках процедуры по вступлению в Евросоюз. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили передал послу ЕС Карлу Харцелю первую часть опросника об актуальном положении дел в стране, – это необходимо для получения статуса кандидата на членство. По словам главы правительства, вторую часть ответов уже готовят.

Предполагается, что затем, проанализировав представленные данные, Еврокомиссия даст заключение о том, может ли Грузия стать кандидатов в члены ЕС, какие реформы необходимо для этого провести и как надо изменить законодательство. После признания Европейским советом нового статуса страны могут начаться переговоры по 33 главам договора о вступлении в Евросоюз.