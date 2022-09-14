ВСУ закрепились на половине освобождённых территорий

ВСУ закрепились на половине освобождённых территорийКомментарии
Украинская армия закрепилась на освобожденной территории в 4000 кв км, еще примерно на такой же площади "стабилизация продолжается". Об этом заявил Владимир Зеленский.
Киев отмечает, что в Харьковской области ВСУ отвоевали более 300 населенных пунктов, где проживают около 150 тысяч человек.
Украинские войска на освобожденных территориях сопровождали журналисты, которые засняли последствия тяжелых боев, включая взорванный мост, и оставленные российскими войсками позиции и военную технику.
По словам Владимира Зеленского, на деоккупированных территориях выявляются остатки российских сил и диверсионных групп, задерживаются коллаборационисты, восстанавливается полная безопасность.
Президент Украины также сообщил, что всем пенсионерам в освобожденных населенных пунктах вскоре будет выплачена пенсия за все 5 месяцев оккупации.
В ряде городов, в таких как Балаклея, полиция расследует заявления о убийстве и пытках местных жителей российскими военными.
Тем временем российские силы продолжают наносить удары по ряду объектов военной инфраструктуры на востоке и юге Украины.
Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов буксируемых артиллерийских установок "Гиацинт-Б" сил самопровозглашенной ЛНР.
Как утверждают в ведомстве, расчеты занимаются ликвидацией бронированной техники, артиллерийских батарей и средств противовоздушной обороны ВСУ.