Карта боевых действий в Украине (13/09/22)Комментарии
Саша Вакулина, Euronews:
"Киев, вероятно, будет всё увереннее определять место и природу основных боевых действий, заявили в Институте изучения войны. Там добавляют, что после отступления от Киева Владимир Путин сохранил за собой инициативу. Тогда именно он выбирал, где пройдут следующие бои, но сейчас инициативу перехватила Украина.
С тех пор как российские войска начали отступать от Киева в конце марта и начале апреля, Украина освободила более 60 тысяч квадратных километров территории. Освобождение Харьковской области — часть долгосрочного плана по дальнейшим украинским приобретениям и российским потерям.
А теперь посмотрим на юг Украины. Украинское командование "Юг" говорит, что Украина освободила 500 квадратных километров Херсонской области, в частности населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Как утверждает Институт изучения войны, спутниковые снимки известных российских позиций в Киселевке, в 15 километрах к северо-западу от Херсона, показывают, что все российские военные автомобили, кроме четырех, отошли с предыдущих передовых позиций.
Минобороны Великобритании заявило в сводке разведданных, что России могут потребоваться годы, чтобы восстановить одно из своих самых престижных подразделений после отступления их Харьковской области. Это значит, что регулярные российские войска, задача которых — противостояние с НАТО, значительно ослаблены.
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин знаком с ситуацией на фронте и утверждают, что Россия достигнет своих целей в Украине".