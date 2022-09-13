Карта боевых действий в Украине (13/09/22)

Саша Вакулина, Euronews:

"Киев, вероятно, будет всё увереннее определять место и природу основных боевых действий, заявили в Институте изучения войны. Там добавляют, что после отступления от Киева Владимир Путин сохранил за собой инициативу. Тогда именно он выбирал, где пройдут следующие бои, но сейчас инициативу перехватила Украина.

С тех пор как российские войска начали отступать от Киева в конце марта и начале апреля, Украина освободила более 60 тысяч квадратных километров территории. Освобождение Харьковской области — часть долгосрочного плана по дальнейшим украинским приобретениям и российским потерям.

А теперь посмотрим на юг Украины. Украинское командование "Юг" говорит, что Украина освободила 500 квадратных километров Херсонской области, в частности населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Как утверждает Институт изучения войны, спутниковые снимки известных российских позиций в Киселевке, в 15 километрах к северо-западу от Херсона, показывают, что все российские военные автомобили, кроме четырех, отошли с предыдущих передовых позиций.

Минобороны Великобритании заявило в сводке разведданных, что России могут потребоваться годы, чтобы восстановить одно из своих самых престижных подразделений после отступления их Харьковской области. Это значит, что регулярные российские войска, задача которых — противостояние с НАТО, значительно ослаблены.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин знаком с ситуацией на фронте и утверждают, что Россия достигнет своих целей в Украине".