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Украина

Карта боевых действий в Украине (13/09/22)

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 Oleksandra Vakulina
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Саша Вакулина
Саша Вакулина   -   Авторское право  Euronews

Саша Вакулина, Euronews:

"Киев, вероятно, будет всё увереннее определять место и природу основных боевых действий, заявили в Институте изучения войны. Там добавляют, что после отступления от Киева Владимир Путин сохранил за собой инициативу. Тогда именно он выбирал, где пройдут следующие бои, но сейчас инициативу перехватила Украина.

С тех пор как российские войска начали отступать от Киева в конце марта и начале апреля, Украина освободила более 60 тысяч квадратных километров территории. Освобождение Харьковской области — часть долгосрочного плана по дальнейшим украинским приобретениям и российским потерям.

А теперь посмотрим на юг Украины. Украинское командование "Юг" говорит, что Украина освободила 500 квадратных километров Херсонской области, в частности населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Как утверждает Институт изучения войны, спутниковые снимки известных российских позиций в Киселевке, в 15 километрах к северо-западу от Херсона, показывают, что все российские военные автомобили, кроме четырех, отошли с предыдущих передовых позиций.

Минобороны Великобритании заявило в сводке разведданных, что России могут потребоваться годы, чтобы восстановить одно из своих самых престижных подразделений после отступления их Харьковской области. Это значит, что регулярные российские войска, задача которых — противостояние с НАТО, значительно ослаблены.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин знаком с ситуацией на фронте и утверждают, что Россия достигнет своих целей в Украине".