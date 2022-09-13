Маляр: ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области

Украинские войска за неделю контрнаступления освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По её словам, речь идет о 3800 квадратных километров.

Если считать вместе с Херсонской областью — вторым крупным направлением атаки, ВСУ вернули под свой контроль более 6000 квадратных километров украинских территорий, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Как утверждают в Киеве, российская армия покидала передовые позиции в спешке, бросая вооружения и военную технику. Впрочем, в Минобороны РФ отказываются называть этот маневр войск "отступлением", предпочитая формулировку "операция по свертыванию и переброске войск".

В то же время у линии соприкосновения в Запорожской области, как утверждает Владимир Рогов, который называет себя членом главного совета местной администрации, скопилось "колоссальное" количество украинских войск и техники. Официально киевские власти пока не объявляли о контратаке в этом регионе.