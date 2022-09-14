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мир

Twitter: принуждение к покупке

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 Alexander Kazakevich
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По словам представителей Маска, недавние заявления бывшего главы службы безопасности Twitter "о вопиющих нарушениях" – дополнительная причина расторгнуть сделку.
По словам представителей Маска, недавние заявления бывшего главы службы безопасности Twitter "о вопиющих нарушениях" – дополнительная причина расторгнуть сделку.   -   Авторское право  Carina Johansen/NTB Scanpix via AP

Акционеры Twitter подтвердили свои намерения продать социальную сеть Илону Маску на условиях апрельских договоренностей за 44 миллиарда долларов (по 54,2 доллара за акцию). Голосование было необходимо для того, чтобы продолжить судебную тяжбу с миллиардером, который решил расторгнуть сделку в начале лета на фоне скандала, связанного с "фейковыми" аккаунтами.

С тех пор акции компании упали в цене до 40,76 долларов за акцию.

По словам представителей Маска, недавние заявления бывшего главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко "о вопиющих нарушениях" правил кибербезопасности и конфиденциальности – дополнительная причина расторгнуть сделку.

В Twitter отвергают все обвинения и отрицают манипуляции с данными.