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США

Илон Маск не намерен покупать "Манчестер Юнайтед"

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 Euronews
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Илон Маск
Илон Маск   -   Авторское право  Jae C. Hong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Илон Маск опроверг информацию о покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", которую сам же и запустил в "Твиттере".

"Это старая шутка. Я не собираюсь покупать спортивные клубы" - разъяснил миллиардер, признав, что если бы решился на подобное, то выбрал бы именно МЮ — свою любимую команду с детства.

Контрольный пакет акций "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье американского бизнесмена Малькольма Глейзера, купившего клуб в 2005 году.