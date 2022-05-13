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мир

Маск приостанавливает покупку "Твиттера"

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Маск хотел купить "Твиттер" за 44 млрд долларов
Маск хотел купить "Твиттер" за 44 млрд долларов   -   Авторское право  Matt Rourke/The Associated Press

Американский предприниматель Илон Маск приостановил процесс покупки платформы "Твиттер". В своём собственном аккаунте миллиардер заявил, что намерен внимательно исследовать утверждение о том, что доля фейковых аккаунтов в этой социальной сети составляет менее 5% активных пользователей. Ранее Маск заявлял, что одна из его задач — очистка "Твиттера" от ботов. На этом фоне акции сервиса микроблогов упали на 17%.

Предпринмиатель готов приобрести "Твиттер" за 44 миллиарда долларов. Сделка должна быть закрыта до 24 октября, и если Маск откажетя от покупки, его ждёт штраф.

Миллиардер намерен, по его словам, "раскрыть колоссальный потенциал" платформы. Он при этом не исключил, что аккаунты для организаций и официальных лиц станут платными, а также пообещал разбанить экс-президента США Дональда Трампа.