Маск приостанавливает покупку "Твиттера"

Американский предприниматель Илон Маск приостановил процесс покупки платформы "Твиттер". В своём собственном аккаунте миллиардер заявил, что намерен внимательно исследовать утверждение о том, что доля фейковых аккаунтов в этой социальной сети составляет менее 5% активных пользователей. Ранее Маск заявлял, что одна из его задач — очистка "Твиттера" от ботов. На этом фоне акции сервиса микроблогов упали на 17%.

Предпринмиатель готов приобрести "Твиттер" за 44 миллиарда долларов. Сделка должна быть закрыта до 24 октября, и если Маск откажетя от покупки, его ждёт штраф.

Миллиардер намерен, по его словам, "раскрыть колоссальный потенциал" платформы. Он при этом не исключил, что аккаунты для организаций и официальных лиц станут платными, а также пообещал разбанить экс-президента США Дональда Трампа.