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Россия

Сербия против антироссийских санкций

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 Михаил Саленков
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Глава сербского МВД Александр Вулин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава сербского МВД Александр Вулин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров   -   Авторское право  AP/Russian Foreign Ministry Press Service

Сербия не поддержит санкции против России, заявил глава МВД страны Александр Вулин на встрече в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Это наша ключевая позиция", подчеркнул сербский министр.

В ответ глава российского МИД подтвердил, что позиция Москвы по косовскому вопросу остается неизменной.

"Выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного, взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совета Безопасности ООН... Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата", - сказал Лавров.

Глава сербского МВД отметил, что "очень переживает" из-за ситуации в Косове. 

Для мира нужны минимум двое, а для войны достаточно и одного дурака
Александр Вулин
глава МВД Сербии

"Сербия со своей стороны сделает все, чтобы сохранить мир. Мы готовы и на компромисс, и на договоренности", - заявил Вулин.

"Для мира нужны минимум двое, а для войны достаточно одного дурака", - подчеркнул сербский министр.

Сергей Лавров должен был посетить Сербию с визитом в начале июня. Планировалось, что он встретится с президентом страны и проведет переговоры с сербским коллегой Николой Селаковичем.Однако поездка был отменена из-за отказа соседних с Сербией стран предоставить коридор самолету российского министра.