Сербия против антироссийских санкций

Сербия против антироссийских санкцийКомментарии
Сербия не поддержит санкции против России, заявил глава МВД страны Александр Вулин на встрече в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Это наша ключевая позиция", подчеркнул сербский министр.
В ответ глава российского МИД подтвердил, что позиция Москвы по косовскому вопросу остается неизменной.
"Выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного, взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совета Безопасности ООН... Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата", - сказал Лавров.
Глава сербского МВД отметил, что "очень переживает" из-за ситуации в Косове.
"Сербия со своей стороны сделает все, чтобы сохранить мир. Мы готовы и на компромисс, и на договоренности", - заявил Вулин.
"Для мира нужны минимум двое, а для войны достаточно одного дурака", - подчеркнул сербский министр.
Сергей Лавров должен был посетить Сербию с визитом в начале июня. Планировалось, что он встретится с президентом страны и проведет переговоры с сербским коллегой Николой Селаковичем.Однако поездка был отменена из-за отказа соседних с Сербией стран предоставить коридор самолету российского министра.