Александр Вучич: "Европрайда не будет"

"Против государства не пойдешь": президент Сербии заявил, что решение запретить "марш гордости" в Белграде не будет пересмотрено, и назвал требования ЛГБТ-активистов "бессмысленной истерией".

Ранее Александр Вучич говорил переносе или возможной отмене мероприятия, ссылаясь на кризис в Косове. Организаторы Европрайда назвали запрет нарушением конституции и пообещали выйти к зданию парламента 17 сентября.

Обозреватели регулярно указывают на нарушения прав ЛГБТ-сообщества в балканской республике, стремящейся в Евросоюз.