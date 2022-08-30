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Сербия

Александр Вучич: "Европрайда не будет"

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 Alexander Kazakevich
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Сербские консерваторы, протестующие против проведения Европрайда, 28 августа 2022 года.
Сербские консерваторы, протестующие против проведения Европрайда, 28 августа 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Darko Vojinovic

"Против государства не пойдешь": президент Сербии заявил, что решение запретить "марш гордости" в Белграде не будет пересмотрено, и назвал требования ЛГБТ-активистов "бессмысленной истерией".

Ранее Александр Вучич говорил переносе или возможной отмене мероприятия, ссылаясь на кризис в Косове. Организаторы Европрайда назвали запрет нарушением конституции и пообещали выйти к зданию парламента 17 сентября.

Обозреватели регулярно указывают на нарушения прав ЛГБТ-сообщества в балканской республике, стремящейся в Евросоюз.