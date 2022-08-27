Президент Сербии заявил, что страна не может принять Европрайд

Президент Сербии заявил, что страна не может принять ЕвропрайдКомментарии
Сербия не намерена проводить общеевропейский парад ЛГБТ - сообщества. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Массовые мероприятия в рамках Европрайда планировались на период с 12 по 18 сентября.
Вучич признал, что решение затрагивает права сексуальных меньшинств, но отметил, что страна сейчас сталкивается со множеством проблем.
Александр Вучич, президент Сербии: "Парад гордости, или как бы вы это не называли, запланированный на сентябрь, будет отложен или отменен. Я говорю это не потому, что я этому рад. Я говорю это, потому что на данный момент мы не можем принять его: у нас намечена встреча лидеров инициативы "Открытые Балканы"и есть серьезный кризис в Косове, который не исчезнет, по крайней мере, к концу октября, и я боюсь, что он будет только углубляться. "
Несмотря на заявления властей, организаторы мероприятия утверждают, что Европрайд состоится.
"Государство не может отложить проведение Европрайда, только запретить. Но это будет нарушением конституции". "Парад пройдет 17 сентября в 17 часов перед зданием парламента", - говорится, в частности, в этом твите.
"Право на проведение прайда было признано ЕСПЧ одним из основных прав человека. Любая попытка "запретить" его является нарушением статей 11, 13 и 14 Европейской конвенции о правах человека, ратифицированной Сербией в качестве члена Совета Европы".
На той же пресс-конференции Вучич сообщил, что предложил Народной скупщине кандидатуру Аны Брнабич для утверждения в качестве премьер-министра на новый срок. Брнабич - первая открытая лесбиянка на этом посту. Несколько лет назад ультраправые пытались сорвать гей-прайд, на котором присутствовала глава правительства.