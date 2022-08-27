Президент Сербии заявил, что страна не может принять Европрайд

Сербия не намерена проводить общеевропейский парад ЛГБТ - сообщества. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Массовые мероприятия в рамках Европрайда планировались на период с 12 по 18 сентября.

Вучич признал, что решение затрагивает права сексуальных меньшинств, но отметил, что страна сейчас сталкивается со множеством проблем.

Александр Вучич, президент Сербии: "Парад гордости, или как бы вы это не называли, запланированный на сентябрь, будет отложен или отменен. Я говорю это не потому, что я этому рад. Я говорю это, потому что на данный момент мы не можем принять его: у нас намечена встреча лидеров инициативы "Открытые Балканы"и есть серьезный кризис в Косове, который не исчезнет, по крайней мере, к концу октября, и я боюсь, что он будет только углубляться. "

Несмотря на заявления властей, организаторы мероприятия утверждают, что Европрайд состоится.

"Государство не может отложить проведение Европрайда, только запретить. Но это будет нарушением конституции". "Парад пройдет 17 сентября в 17 часов перед зданием парламента", - говорится, в частности, в этом твите.

“The right to hold Pride has been ruled by the European Court of Human Rights to be a fundamental human right. Any attempt to ‘ban’ a Pride is a breach of Articles 11, 13 and 14 of the European Convention of Human Rights, ratified by Serbia as a member of the Council of Europe.” EUROPEAN PRIDE ORGANISERS ASSOCIATION

"Право на проведение прайда было признано ЕСПЧ одним из основных прав человека. Любая попытка "запретить" его является нарушением статей 11, 13 и 14 Европейской конвенции о правах человека, ратифицированной Сербией в качестве члена Совета Европы".

На той же пресс-конференции Вучич сообщил, что предложил Народной скупщине кандидатуру Аны Брнабич для утверждения в качестве премьер-министра на новый срок. Брнабич - первая открытая лесбиянка на этом посту. Несколько лет назад ультраправые пытались сорвать гей-прайд, на котором присутствовала глава правительства.