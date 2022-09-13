"Вчера утром — россияне, сегодня — украинцы": успехи контрнаступления ВСУ

С начала контрнаступления на востоке и юге Вооруженные силы Украины освободили более 6000 квадратных километров территории. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Недавние российские удары по энергетическим объектам украинский президент назвал "признаком отчаяния" после тяжелых неудач на поле боя.

Жители освобожденных городов говорят, что российские войска покидали их в спешке.

— Начали они бежать... В 1:30 ночи начались обстрелы. Они говорят, что сами подожгли свои местонахождения, где они были. Следы заметали, короче... Ну, а мы поняли, что это уже конец им...

— Вчера утром были россияне, сегодня утром - уже украинцы. Знаете, не то, что скажу, что я довольный... Слов нет!

Киев заявляет, что за сутки военные освободили более 20 населенных пунктов.

Во время контрнаступления украинская армия по численности превосходила российскую в 8 раз, об этом заявил назначенный Россией глава Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, войска отвели для сохранения личного состава.

В то же время силы самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик, а также российские войска заявляют, что контролируют ситуацию в городе Лимане, открывающем путь к железнодорожному и автомобильному мостам через реку Северский Донец.

Неназванные военнослужащие Народной милиции ЛНР:

— Противник пытается прорваться, но мы удерживаем оборону.

— Все нормально. Лиманский район не сдан и не будет сдан.

Несмотря на успехи украинской армии число жертв среди мирного населения продолжает расти.

Как сообщает офис президента Украины, по меньшей мере четыре человека были убиты и еще 11 ранены в результате российских ударов в нескольких областях страны.