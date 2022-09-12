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мир

Украина: на освобождённых территориях

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Улицы Харькова после обстрела
Улицы Харькова после обстрела   -   Авторское право  Leo Correa/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Десятки брошенных танков, тяжелое и лёгкое вооружение, боеприпасы остались после отхода российской армии перед лицом продвижения украинских войск. Они освободили весь северо-восток Харьковской области, от поселка Весёлое до города Волчанск, вернув контрольнад примерно 20 населёнными пунктами, а на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией.

"Русские были здесь ещё утром, - рассказывает местный житель. - Потом в обед вдруг резко стали орать, как бешеные, а потом стали убегать, на танках, на бронетранспортёрах, стали уезжать".

Украинская сторона говорит, что после отхода российских войск были обнаружены трупы со следами пыток. Прокуратура начала расследование.

"Испугалась, - говорит местная жительница. -  _Сильно-_сильно испугалась. Эта лужа крови у меня до сих пор перед глазами. Огромная лужа крови".

В освобожденных населённых пунктах Харьковской области задержаны школьные учителя из России. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, добавив, что их будут судить "за нарушение законов и обычаев войны".

Россия отреагировала на продвижение украинских войск ударами по электростанциям в разных частях страны. Несколько ракет упало в понедельник в Харькове, втором по величине украинском городе.  Один человек погиб.