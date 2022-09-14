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Великобритания

Лондон встретил королеву дождём

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Кортеж с гробом подъезжает к Букингемскому дворцу
Кортеж с гробом подъезжает к Букингемскому дворцу   -   Авторское право  Andreea Alexandru/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Оставив позади шотландское солнце, дождливым лондонским вечером гроб с телом королевы прибыл в Букингемский дворец.

Считается, что это было наименее любимое место жительства Елизаветы II, но задержится она там в последний раз ненадолго.

Ровно в 14:22 по Гринвичу процессия с участием Карла III и членов королевской семьи отправится в Вестминстер-холл и прибудет туда в 15:00. 

Гроб с телом Елизаветы в сопровождении принцессы Анны доставил из Эдинбурга военный борт. Единственная дочь королевы во вторник опубликовала трогательное послание.

"Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой мамы.Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последний путь.Быть свидетелем любви и уважения, проявленных столькими людьми за эти дни, было одновременно удивительно и воодушевляюще".

Король Карл и королева-консорт Камилла, которые сейчас находятся в Лондоне, ранее посетили Северную Ирландию в рамках турне по Великобритании в качестве монаршей четы. Они встречались с политическими лидерами, присутствовали на службе в соборе Святой Анны и приветствовали толпу:

Лондон готовится принять сотни тысяч британских подданных и туристов в эти дни,кульминацией которых в понедельник станут похороны королевы.