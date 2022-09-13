Французские учения в Румынии

В центральной Румынии французские и голландские войска проводят масштабные запланированные учения. По сценарию военных игр, происходит вторжение с севера — из района границы с Украиной. Задача французов и голландцев — отразить его.

Сейчас в Румынии размещены несколько тысяч военнослужащих НАТО. Французские подразделения расположены там на постоянной основе. Их в рамках ротации поддерживают бельгийцы, голландцы, португальцы и поляки.

После российского вторжения НАТО заметно усилило свой контингент на восточном фланге, создав там четыре новые боевые группы.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Это новая линия обороны Европы. Этот полигон организовали после после вторжения России в Украину. И для некоторых сроки были рекордно короткими: части подразделений дали три дня на то, что добраться сюда".

Французские офицеры не скрывают, что в рамках учений готовятся к так называемому "конфликту на равных" — сражению с противником примерно схожего технического уровня, располагающего схожим объёмом ресурсов — в отличие от, например, контртеррористических операций и локальных войн.

Кристоф Деган, командующий французскими передовыми силами в Румынии:

"Обстоятельства некоторым образом отличаются, но на обучение это не влияет. Мы считаем, что проделали хорошую работу по изучению уроков, и мы уверены, что именно так будет вестись война в ближайшем будущем. Так что я не вижу большого сдвига в мышлении. В вооруженных силах существует глобальная тенденция готовится к войне с равным противником — так было и до украинского кризиса. Так что, я думаю, мы проделали хорошую работу по определению особенностей будущего конфликта, и принципы обучения остаются теми же. Тот факт, что мы — ближайшая к зоне конфликта часть, конечно, придаёт определённую специфику, но на процесс обучения это не сильно влияет".

В руководстве НАТО заявляли, что после 24 февраля в истории Альянса "началась новая эра": государства-члены значительно увеличили свои военные бюджеты. Традиционно нейтральные Финляндия и Швеция — уже в процессе присоединения к Североатлантическому альянсу.

В то же время в руководстве НАТО неоднократно подчёркивали, что не собираются напрямую участвовать в войне России и Украины.