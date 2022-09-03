Конфликт союзников по НАТО

Греция заплатит "высокую цену", если продолжит "досаждать" турецким самолетам в Эгейском море. Об этом заявил президент Турции Эрдоган. Отношения соседей обострились 23 августа. Тогда, по данным Анкары, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Афины это отрицают. Страны союзники по НАТО не раз оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.