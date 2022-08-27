НАТО: Россия в Арктике - "стратегический вызов"

Арктика всё меньше походит на безмятежное царство льдов: околополярная зона становится ареной всё более интенсивного коммерческого, а в последнее время и военного, пусть пока и не открытого, противостояния.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в завершение своей поездки по Канаде, в рамках которой он посетил и оборонительные сооружения на севере страны, предупредил о "стратегическом вызове", который представляет собой наращивания военного присутствие России в регионе.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо, Столтенберг заявил, что кратчайший маршрут до Америки для российских ракет и бомбардировщиков пролегает через Северный полюс.

Россия создала новое Арктическое командование, она открыла сотни новых и бывших советских военных объектов в Арктике, включая аэродромы и глубоководные порты. Россия также использует регион в качестве испытательного полигона для многих своих новых и новаторских систем вооружений Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Столтенберг сказал, что НАТО должна ответить на это, усиливая своё присутствие на Крайнем Севере и инвестируя в новые ресурсы и вооружения, отметив, что с присоединением Финляндии и Швеции семь из восьми арктических государств станут членами НАТО. Единственная арктическая страна, которая будет исключена, — это именно Россия.

Традиционно Канада с осторожностью относилась к присутствию НАТО в своих арктических регионах. Но, по словам Трюдо, геополитическая ситуация изменилась после вторжения России в Украину.

«Важно, чтобы мы все признавали изменяющиеся геополитические реалии, с которыми сейчас сталкивается мир, и страны альянса вкладывают больше средств в способность обеспечить безопасность территории НАТО, в том ч исле в Арктике», - заявил он.

Это первый в истории визит генерального секретаря НАТО в канадскую Арктику. Столтенберг также выразил озабоченность сотрудничеством между Китаем и Россией в области судоходства и разведки ресурсов в Арктике в рамках «углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам», сказал он.