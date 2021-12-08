Суд ООН потребовал от Армении и Азербайджана прекратить разжигание расовой ненависти

Международный суд ООН потребовал от Азербайджана и Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в качестве обеспечительной меры на время проведения разбирательства между двумя странами, касающегося нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Вердикт огласила председатель суда Джоан Донахью.

Джоан Донахью, председатель суда: "Азербайджанская Республика должна защищать от насилия и телесных повереждений всех лиц, захваченных в плен во время конфликта 2020 года, и остающихся под стражей. Власти должны обеспечивать их безопасность и равенство перед законом, и предпринять все необходимые меры для предотвращения разжигания и поощрения расовой ненависти и дискриминации, в отношении людей армянского происхождения, в том числе со стороны официальных лиц и общественных институтов".

Решение в отношении Армении прозвучало следующим образом.

Джоан Донахью, председатель суда: "Республика Аримения в соответствии со своими обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и поощрение расовой ненависти, в том числе организациями и частными лицами на ее территории, направленной на лиц азербайджанского происхождения".

Ожидается, что суду потребуются годы для вынесения окончательного вердикта по встречным искам Баку и Еревана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе, которые стали продолжением многолетнего конфликта, возобновились в конце сентября прошлого года. Противостояние привело к жертвам среди мирного населения. В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь.