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Армения

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

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Результат обстрелов в селе Сотк, Армения
Результат обстрелов в селе Сотк, Армения   -   Авторское право  KAREN MINASYAN/AFP or licensors

Армения и Азербайджан договорились о перемирии, соглашение вступило в силу с 8 вечера среды. Об этом сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. По его словам, это стало возможным благодаря вовлеченности международного сообщества. Баку прекращение огня никак не прокомментировал.

В это же время в Ереване продолжаются многотысячные протесты с требованием импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

Пограничные столкновения начались 12 сентября, с тех пор обе стороны сообщили о потерях: Баку — о 50 погибших, Ереван — о 104.

Минобороны Армении обвиняет Азербайджан в обстреле населенных пунктов на непосредственно армянской территории.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку лишь отвечает на провокации Армении и вся ответственность за напряженность лежит на ней.

Совбез ООН призвал обе стороны к прекращению огня. Обострение конфликта на Южном Кавказе взволновало и Евросоюз.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

— Этот конфликт не имеет смысла. Он стоит человеческих жизней, и он должен быть решен мирным путем между двумя государствами. Надежды, которые, по крайней мере, существовали, теперь, конечно, под угрозой. Тем не менее, мы должны приложить все силы со стороны Евросоюза, в том числе и нашей страны и многих других, чтобы сделать возможным мирное разрешение ситуации между странами.

Нынешние боестолкновения стали самыми кровопролитными с окончания 6-недельной войны между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Итогом тех событий стало подписание трехстороннего соглашение с участием России, по которому за Азербайджаном остаются территории, взятые им под контроль, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент.