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Украина

Украинское контрнаступление почти полностью выбило российские войска из Харьковской области

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 Oleksandra Vakulina
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Саша Вакулина
Саша Вакулина   -   Авторское право  euronews

Украинское контрнаступление почти полностью выбило российские войска из Харьковской области и позволило вернуть более 3 тыс. кв. км за последние несколько дней. Это больше всех территорий, захваченных в ходе операций российских войск с апреля этого года.

Давайте поподробнее узнаем о последних выводах Институтах изучения войны.

Вот как выглядит карта боевых действий в ходе контрнаступления, которое продолжается с 5 сентября. Вы можете увидеть, как украинские силы продвигаются, а в некоторых районах и достигают границы с Россией, перерезают линии снабжения, которые отмечены на карте жёлтым цветом.

Министерство обороны России объявило об отводе войск с линии Балаклея – Изюм, ложно представляя отступление как «перегруппировку» сил для поддержки российских операций на донецком направлении. Это заявление, как считают в Институте изучения войны, соотносится с ложными оправданиями российского отступления после Битвы за Киев в марте этого года.

В аналитическом центре говорят, что это не организованный вывод войск, а российские силы бегут с юго-востока Харьковской области, чтобы избежать окружения, в частности, в районе Изюма.

Российские силы ранее ослабили направление к северу Донбасса, перебросив подразделения из этой зоны на юг, в частности, в Херсон, где украинские войска продолжают контрнаступление. В этих населённых пунктах идут ожесточённые бои.

Министерство обороны Великобритании добавляет, что на юге, недалеко от Херсона, Россия, похоже, пытается перебросить достаточное количество резервов через Днепр к линии фронта. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто наносит удары по переправам через реку, что Россия не успевает ремонтировать поврежденные автомобильные мосты.