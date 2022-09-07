Украина: карта боевых действий 7 сентября

Саша Вакулина, Euronews:

"За последние 24 часа тяжелые бои шли на трёх фронтах Украины: на севере под Харьковом; на востоке в Донбассе; и на юге в Херсонской области.

Разница в том, что в Херсонской и Харьковской областях украинские войска ведут контрнаступление.

Несколько видео с геолокацией подтверждают, что украинские войска заняли территорию на севере Херсонской области недалеко от границы с Днепропетровской областью, а именно вокруг Ольгино, Высокополья и Нововознесенского.

Перемещение российских сил из-под Харькова и с востока Украины на юг, вероятно, дало возможность украинской стороне провести контратаки — что и было сделано в Харьковской области под Балаклеей. Это, вероятно, отбросило российские войска на левый берег Северского Донца и Средней Балаклейки.

Многочисленные российские источники подтверждают украинские успехи в Вербовке.

Российские войска постепенно продвигались к югу от Бахмута и продолжали наступление к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что основные усилия Россия, вероятно, планирует приложить в наступлении на Бахмут в Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления или обороняться от продолжающегося украинского наступления на юге, а теперь и на северо-востоке Харьковской области".