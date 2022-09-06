Украина: контрнаступление ВСУ продолжается

Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает логистические и административные возможности России на оккупированном юге Украины, – сообщает Институт изучения войны, добавляя, что украинские войска стремятся подорвать логистические ресурсы россиян на юге посредством точечных ударов по скоплениям живой силы и техники, командным пунктам и логистическим центрам.

Украинское военное командование сохраняет оперативное молчание по вопросам о ходе контрнаступления ВСУ, но сообщило о дальнейшем разрушении российских наземных коммуникаций в центральной части Херсонской области. Москва отрицает это, заявляя, что Киев наоборот потерял контроль над всей территорией региона.

Несмотря на необходимость сдерживания наступательных операций ВСУ, основные усилия России в Украине вероятнее всего направлены на продолжение наступления в Донбассе. Основными направлениями продвижения российских сил в регионе остаются Авдеевка под Донецком и Бахмут в 60 км к северу. Это данные министерства обороны Великобритании. Здесь российские войска провели наземные операции к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также у северо-западных пригородов Донецка.

Институт изучения войны отмечает, что Кремль сделал ещё один шаг к использованию региональных добровольческих батальонов для компенсации потерь в Украине.Президент России Владимир Путин публично похвалил подразделения контролируемых сепаратистами так называемых «ДНР» и «ЛНР». По его словам, они лучше воюют в Донбассе, чем профессиональные российские солдаты.

Институт изучения войны считает, что это заявление, вероятнее всего, призвано мотивировать вербовку людей в прокси-подразделения и должно способствовать смене акцентов при освещении войны в России.