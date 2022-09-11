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Украина

Украинское контрнаступление на востоке

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 Euronews
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Украинские войска
Украинские войска   -   Авторское право  AP

Украинские войска продолжают докладывать о продвижении в Харьковской области. В субботу сообщалось, что ВСУ освободили город Купянск в 40 км от границы с Россией — наряду с десятками населённых пунктов за последние недели, а ранее объявили о взятии под контроль Балаклеи и об отходе российских войск из Изюма. По данным британской разведки, вокруг этих населённых пунктов ещё продолжались бои.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет — показывает спину. И в конце концов это неплохой выбор для них — бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет. Продвижение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. На этот час в рамках активных действий с начала сентября уже освобождено около двух тысяч квадратных километров нашей территории".

Сентябрьское наступление на юге и востоке Украины в Киеве и на Западе называют крупнейшим поражением России за всю кампанию. По западным данным, российское сопротивление в Донбассе оказалось заметно слабее, чем в Херсонской области.

В Москве при этом заявляют о перегруппировке войск. В субботу в минобороны сообщили о "свёртывании" группировки в районе Балаклеи и Изюма и перемещении её в Донецкую область под прикрытием мощного ракетно-артиллерийского огня.

В то же время в районе Донецка украинские силы пока удерживают позиции без продвижения. Так, город Покровск в ночь на воскресенье подвергся новым российским артобстрелам.