English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина
Live

Текстовая трансляция Euronews | Украина: 105-й день войны

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Отряд теробороны под Киевом
Отряд теробороны под Киевом   -   Авторское право  Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Киев выразил заинтересованность в приобритении израильской системы ПВО «Железный купол». Украина временно прекратит экспорт угля и газа в связи с подготовкой к отопительному сезону. Всемирный банк выделит дополнительные средства для помощи Украине – почти полтора миллиарда долларов.

07:46

На востоке Украины продолжаются сражения. По заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе ожесточённых боёв жилые кварталы Северодонецка взяты под контроль российскими военными. Шойгу отметил, что продолжаются сражения за промышленную зону и ближайшие населённые пункты. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил о «героической» обороне этого города, а в Генштабе страны заверяют, что украинским бойцам «удалось отразить штурм Северодонецка». Вместе с тем глава Луганской области Сергей Гайдай ранее отметил, что «Северодонецк удержать очень сложно» и даже назвал это «невыполнимой задачей».

07:04

Украина временно прекратит экспорт угля и газа для подготовки к отопительному сезону, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он назвал предстоящую зиму «самой сложной» и заверил, что весь добываемый в стране газ и уголь пойдёт на внутренние потребности.

07:00

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 20% жителей Украины недоедают. Прежде всего проблема касается юго-восточных областей страны.