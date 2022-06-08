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На востоке Украины продолжаются сражения. По заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе ожесточённых боёв жилые кварталы Северодонецка взяты под контроль российскими военными. Шойгу отметил, что продолжаются сражения за промышленную зону и ближайшие населённые пункты. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил о «героической» обороне этого города, а в Генштабе страны заверяют, что украинским бойцам «удалось отразить штурм Северодонецка». Вместе с тем глава Луганской области Сергей Гайдай ранее отметил, что «Северодонецк удержать очень сложно» и даже назвал это «невыполнимой задачей».