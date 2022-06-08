Текстовая трансляция Euronews | Украина: 105-й день войныКомментарии
Киев выразил заинтересованность в приобритении израильской системы ПВО «Железный купол». Украина временно прекратит экспорт угля и газа в связи с подготовкой к отопительному сезону. Всемирный банк выделит дополнительные средства для помощи Украине – почти полтора миллиарда долларов.
На востоке Украины продолжаются сражения. По заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе ожесточённых боёв жилые кварталы Северодонецка взяты под контроль российскими военными. Шойгу отметил, что продолжаются сражения за промышленную зону и ближайшие населённые пункты. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил о «героической» обороне этого города, а в Генштабе страны заверяют, что украинским бойцам «удалось отразить штурм Северодонецка». Вместе с тем глава Луганской области Сергей Гайдай ранее отметил, что «Северодонецк удержать очень сложно» и даже назвал это «невыполнимой задачей».
Украина временно прекратит экспорт угля и газа для подготовки к отопительному сезону, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он назвал предстоящую зиму «самой сложной» и заверил, что весь добываемый в стране газ и уголь пойдёт на внутренние потребности.
По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 20% жителей Украины недоедают. Прежде всего проблема касается юго-восточных областей страны.