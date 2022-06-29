126-й день войны в Украине: обмен пленными и новые ракетные удары

За последние четыре дня по территории Украины было выпущено свыше 130 российских ракет. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге в правительстве Украины называют актом государственного терроризма со стороны России. С каждым днем появляется все больше видеокадров попадания снаряда в ТЦ "Амстор". Украинская сторона заявляет, что большого числа жертв удалось избежать, так как многие успели покинуть здание после сигнала воздушной тревоги.

В МИД РФ утверждают, что Киев распространяет фейки и торговый центр загорелся после удара по складу с оружием в районе Кременчугского завода дорожных машин.

В среду состоялся самый масштабный с 24 февраля обмен обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 144 на 144. В числе переданных Украине — 95 военных, захваченных в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

На этом фоне информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем.

По данным Генштаба ВСУ, российские силы пытаются полностью заблокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

В среду утром по Николаеву были выпущены не менее 10 ракет. Был полностью разрушен подъезд в жилом доме, погибли мирные граждане. Ежедневным обстрелам подвергается Харьков, населенные пункты в Сумской области, гремят взрывы в Одессе.