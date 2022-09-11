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Великобритания

"Дать королю шанс"

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 Euronews
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Карл III с подданными
Карл III с подданными   -   Авторское право  Jonathan Brady/PA

Король Карл III лично приветствует тех, кто пришёл к его лондонской резиденции Кларенс-Хаус. После коронации он переедет в Букингемский дворец.

Чарльз жил в Кларенс-хаусе и оставался принцем Уэльским дольше всех в истории королевства, и за эти несколько десятков лет не смог набрать особенной популярности среди подданных своей матери.

Тем не менее, подданные готовы дать новому монарху шанс.

"С Чарльзом в своё время была Диана. Диана была очень популярна. Чарльз, очевидно, не так популярен, как Диана".

"Я думаю, стране потребуется время, чтобы увидеть, добьётся ли он чего-нибудь. Это просто игра в ожидание, чтобы посмотреть, чего он сумеет добиться для страны и правда ли он пойдёт по стопам Елизаветы".

"Я полагаю, что он продолжит её линию. И серьёзные изменения произойдут только тогда, когда на троне окажется, Уильям — следующее поколение".

В субботу Карл III был объявлен монархом официально: заседание особого Совета по престолонаследию, в который входят высшие политики, пэры и священнослужители королевства, впервые в истории транслировалось по телевидению в прямом эфире.