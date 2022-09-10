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Великобритания

Начало правления Карла III в Великобритании

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 Euronews
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Новый король Карл III встретился с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби
Новый король Карл III встретился с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби   -   Авторское право  Jonathan Brady/AP

Новы король Великобритании Карл III прибыл в Букингемский дворец после официальной церемонии в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. В течение первого дня своего правления Карл III встретился с духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийского членами кабинета министров, лидерами оппозиции, настоятелем Вестминстерского аббатства .

В воскресенье прокламация об объявлении Карла III королем будут оглашена в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Новый монархи подтвердил, что продолжит передавать в государственную казну часть доходов британской Короны.

"Я глубоко осознаю величие наследия моей матери и тяжесть обязательств суверена, которые сейчас перешли ко мне. Принимая их, я обязуюсь следовать вдохновляющему примеру, поддерживая конституционное правительство и стремясь к миру, гармонии и процветанию британских островов, а также королевств и территорий Содружества во всём мире", — сказал новый король во время официальной церемонии. 

Лондонский Сити приветствовал Артиллерийским салютом новость об объявлении Карла III королем Великобритании

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон Ее Величества.