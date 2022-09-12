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Великобритания

Королевские проводы: последний путь Елизаветы II и первый прием Карла III

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Гроб с телом Елизаветы II заносят в Холирудский дворец в Эдинбурге
Гроб с телом Елизаветы II заносят в Холирудский дворец в Эдинбурге   -   Авторское право  Aaron Chown/PA

Гроб с телом Елизаветы II всю ночь находился в официальной королевской резиденции в Эдинбурге — Холирудском дворце. Этому предшествовала шестичасовая воскресная процессия из замка Балморал, где в четверг скончался самый долгоправящий британский монарх.

По пути следования из летней резиденции в шотландскую столицу траурный кортеж приветствовали толпы людей — то же самое ожидается и сегодня, когда процессия доставит гроб в собор Святого Эгидия, где пройдет богослужение с участием Карла III и других членов монаршей семьи.

Затем доступ в собор откроют для всех желающих попрощаться с покойной королевой.

Aaron Chown/PA
Гроб с телом королевы встречали ее дети принцесса Анна с мужем, принц Эндрю и принц Эдвард с супругойAaron Chown/PA

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая была среди тех, кто наблюдал за проездом кортежа королевы через Эдинбург, должна получить позже в понедельник свою первую аудиенцию у нового короля.

Во вторник гроб с телом Елизаветы II доставят в Букингемский дворец, к воротам которого продолжают нести цветы.

Затем ожидается четырехдневная гражданская панихида в Вестминстер-холле. Похороны королевы состоятся в понедельник, 19 сентября.

Тем временем король Карл провел свой первый прием для Генерального секретаря Содружества в Букингемском дворце. Вместе с супругой, королевой-консортом Камиллой, монарх принимал верховных комиссаров из 14 стран британского Содружества, главой государства которых он был официально провозглашен после смерти матери.