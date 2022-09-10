Назначена дата похорон Елизаветы II

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября, об этом сообщили в Букингемском дворце. Официальная церемония, на которую будут приглашены главы государств со всего мира, состоится в Вестминстерском аббатстве.

Местом захоронения станет мемориальная часовня её отца Георга VI в Виндзоре. Британцы уже несут цветы и фотографии к замку. К подданным вышли принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин вместе с Гарри и Меган, герцогом и герцогиней Сассекскими. Это первое совместное появление двух пар на публике с момента объявления смерти монарха.

Другие старшие члены королевской семьи находятся в замке Балморал в Шотландии. У ворот резиденции также собрались люди, пришедшие выразить почтение ушедшей королеве:

– Она всегда была с нами, на неё можно было положиться. Она была чуткой, всегда была в здравом уме, но держала своё мнение при себе. Хотя, мне кажется, она всё же управляла страной и вовсе не номинально.

– Я полностью опустошён, это слово вернее всего описывает моё состояние.

– Я просто принесла цветочки.

– Я пришла сказать ей спасибо, выразить моё уважение.

Поскольку королева ушла из жизни вдали от столицы, траурные мероприятия проходят в соответствии с планом, получившим кодовое название "Единорог" (Unicorn) – мифическое животное используется в геральдике Шотландии. В воскресенье гроб будет перевезен в Холирудский дворец в Эдинбурге, а затем в собор Святого Эгидия. После завершения церемонии прощания тело Елизаветы II отправится в Лондон.