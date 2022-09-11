В России прошли региональные и муниципальные выборы. Они были организованы более чем в 80 субъектах федерации, в том числе в Москве, где избиратели голосовали за кандидатов в муниципальные советы депутатов.

Избирательные кампании проходили на фоне российского вторжения в Украину, многие оппозиционных политики и активисты были сняты с выборов, в том числе, из-за обвинений в дискредитации вооружённых сил и распространении фейков. Центризбирком назвал эту избирательную кампанию одной из самых спокойных за десятилетие.

В Москве избиратели отмечали важность вопросов о войне и международной политической ситуации даже для выборов такого уровня:

— Я голосовала за «Единую Россию», потому что мои надежды связаны именно с нашим президентом, с большим доверием и надеждами, что мы придём к тому, что нам необходимо, — к самостоятельности, независимости нашей России, действительно, во всех смыслах этого слова.

— Голос хочешь отдать за кого-то, чтобы кто-то что-то хорошо сделал, вообще-то. Надеемся на лучшее, конечно, чтобы и война кончилась.

— Мне бы очень хотелось, я могу только помолиться об этом, чтобы эти составы (советов муниципальных депутатов) были, по крайней мере, с человеческими мыслями, с человеческой душой, и чтобы они были против войны.

Соцопросы в преддверии выборов прогнозировали очередную победу кандидатов от «Единой России». Для борьбы с партией власти сторонники осуждённого политика Алексея Навального вновь организовали так называемое «умное голосование» – они рекомендовали поддерживать наиболее перспективных с их точки зрения альтернативных кандидатов. Критики этого подхода настаивают на недопустимости продвижения в рамках такого проекта людей, которые, в том числе, выступают за продолжение войны и реабилитацию сталинизма.