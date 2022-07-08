К семи годам лишения свободы приговорил московский суд Алексея Горинова. Муниципального депутата Красносельского района признали виновным в распространение ложной информации о деятельности ВС России с использованием служебного положения.

Это первый реальный срок лишения свободы по статье о фейках.

Катерина Тертухина, адвокат Алексея Горинова:

"Сегодня мой подзащитный получил 7 лет колонии общего режима за свои слова, за своё мнение, за свои убеждения".

Уголовное дело возбудили после того, как на заседании совета депутатов в марте Горинов высказался против проведения конкурса детcких рисунков, назвав его "пиром во время чумы".

Оглашая приговор, судья отметила, что подсудимый виновен в том, что называл спецоперацию в Украине "войной" и говорил о гибели детей.

Текст выступления А. Горинова на заседании совета депутатов Красносельского района. 15 марта 2022 г.

"Я считаю, что принимать этот план не нужно, потому что о каком досуге и развлечении может идти речь, когда мы сейчас все перешли к качественно иному укладу жизни, когда на территории соседнего современного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны?

Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь или об организации танцевальных программ, приуроченных к Дню Победы, когда у нас каждый день гибнут дети. Для информации скажу, что уже около ста детей погибло в Украине.

Дети становятся сиротами, внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины. Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. Алексей Горинов муниципальный депутат, осуждённый по статье о распространении фейков об армии РФ

Вот если бы пункты планов были посвящены этим вопросам, я бы с удовольствием бы проголосовал. В таком виде я лично голосовать не буду, а дальше на ваше усмотрение".

Новость прокомментировали в правозащитной организации Amnesty International.

Брюс Миллар, зам директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии:

"Приговор Алексею Горинову попросту шокирует. Это неправомерная расправа за выражение своего мнения, а не отправление правосудия. Алексей Горинов не совершил никакого международно признанного преступления, назвав развязанную Владимиром Путиным войну против Украины тем, чем она и является, — преступной войной".

Российская судебная система в очередной раз встала на сторону правительства, стремящегося заглушить все формы инакомыслия. Брюс Миллар зам директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии:

Вторым фигурантом по этому делу проходит глава муниципального округа Елена Котёночкина, которая на мартовском заседании поддержала Горинова. Она бежала из страны и находится в розыске