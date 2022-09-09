Депутатов, обвинивших Владимира Путина в госизмене, отпустили из полиции

"Все депутаты МО Смольнинское покинули 76 отдел полиции. Пятеро - с протоколами по 20.3.3 КоАП РФ: Балтруков, Киселева, Палюга, Чеботарь, Юферев. Адвокаты не рекомендовали до суда разглашать подробности", - написал в соцсетях один из инициаторов обращения к Госдуме Никита Юферев.

Накануне вечером, 8 сентября, они получили sms-сообщения с требованием явиться в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Инициативу депутатов в правоохранительных органах расценили как "действия, направленные на дискредитацию действующей власти".

Несколько членов совета муниципального образования Смольнинское 7 сентября обратились к депутатам Госдумы РФ с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Владимира Путина для отрешения его от должности.

"Решение поддержало большинство присутствующих", - сообщил в Твиттере внесший обращение на рассмотрение депутат Дмитрий Палюга.

В тексте говорится, что объявленная Путиным война в Украине "наносит вред безопасности России и ее граждан".

"Его решение о начале СВО привело к

гибели российских военных,

_проблемам в российской экономике,

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_ _расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!),

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_ Украина милитаризуется и получила на борьбу с Россией вооружений на 38 млрд долларов.

Всё это последствия решения о начале СВО. Действия Путина несут угрозу безопасности России. Его надо отправить в отставку!" - считает депутат Смольнинского Никита Юферев.

Летом Юферев лично отправил Путину письмо, в котором просил прекратить военные действия на территории Украины, на что получил ответ, что "предложение рассмотрено, проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации".

На веб-сайте муниципального образования в данный момент размещена публикация за подписью главы совета Григория Ранкова, в которой говорится, что собрание группы депутатов 7 сентября стоит расценивать "как провокацию и попытку дискредитировать остальных депутатов Совета и законно избранного главы МО Смольнинское".

"Согласно Уставу МО Смольнинское, только глава округа может созывать заседания Совета депутатов, уведомляя о соответствующем решении всех депутатов. Я как глава округа, также исполняющий обязанности председателя Совета депутатов заседание на 7 сентября на созывал и не проводил", - пишет Ранков.

Часть депутатов Смольнинского с первых дней войны в Украине выступает против российской агрессии. 24 февраля они вместе с депутатами из других муниципалитетов подали заявку на проведение митинга под лозунгом "Нет войне: за мир, за мир с Украиной и политическую стабильность", однако она не была согласована.

В марте они направили президенту РФ письмо, в котором призвали вывести войска из Украины и уйти в отставку:

"Из-за ваших исторических фантазий под удар поставлены судьбы тысяч российских военных и миллионов граждан Украины. уже сейчас международному авторитету Российской Федерации нанесен невосполнимый удар", - написали тогда петербургские депутаты.