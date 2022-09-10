Контрнаступление ВСУ, "свёртывание" и "переброска" войск РФ под Изюмом

"Освободим нашу землю до последнего сантиметра!" – в СБУ сообщили, что украинские силы заняли Купянск в Харьковской области.Пресс-служба ведомства опубликовала фотографии спецназовцев, которые, как утверждается, вошли в город.

Купянск – важный транспортный узел, аналитики считают, что с его потерей группировка российских войск под Изюмом будет отрезана от снабжения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в результате контрнаступления украинские военные отбили у россиян 30 населённых пунктов на Харьковщине, а местные власти сообщили о массированных российских обстрелах Харькова и Балаклеи.

Тем временем на освобожденных территориях деоккупированные населенные пункты возвращаются к жизни. Идет разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные мероприятия. Возобновлена работа Нацполиции. Фиксируются многочисленные преступления, совершённые противником на территории Украины. Александр Штупун Официальный представитель Генштаба ВСУ

В самопровозглашённой ДНР утверждают о выводе войск из Изюма.

Минобороны России впервые отреагировало на сообщения об отступлении в Харьковской области, заявив о "перегруппировке" своих войск в районе Балаклеи и Изюмадля "наращивания усилий на Донецком направлении". В ведомстве заявили, что операция по свёртыванию контингента продолжалась три дня.