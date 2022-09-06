Сразу 30 городских бассейнов закрылись в нескольких городах Франции из-за роста цен на электроэнергию.

Представители компании Vert Marine, управляющей этими спортивными заведениями сообщили, что ее счета за электроэнергию выросли с 15 млн евро до 100 млн евро. В Vert Marine решили не поднимать резко цены, выбрав в качестве решения временное прекращение работы трети своих бассейнов.

В компании сообщили, что ведут переговоры с местными властями и правительством о корректировки стоимости энергии, чтобы иметь возможность выполнять обязательства по обслуживанию населения, в первую очередь по обучению плаванию в школах.

Телеканал BFM сообщает, что начиная с лета, несколько муниципалитетов решили сократить часы работы бассейнов или даже снизить температуру воды, пытаясь сократить растущие счета. Эта тенденция может сохраниться в связи с энергетическим кризисом, отмечает издание.

По данным ассоциации France Urbaine, объединяющей крупные города, десятая часть ее членов планирует закрыть бассейны этой зимой.

Вопрос о работе бассейнов и катков стоит на повестке дня правительственной рабочей группы по энергоэффективности. На прошлой неделе французские власти сообщили, что ведутся переговоры о снижении энергопотребления на этих объектах "для сохранения спортивной и экономической деятельности".

Ситуацию во Франции осложняет то, что из-за профилактических и ремонтных работ в стране работают менее половины из 56 атомных реакторов. Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что из-за этого электроэнергию приходится закупать в соседней Германии.

"На сегодня остановлены 32 реактора, некоторые из-за коррозии, другие — для планового технического обслуживания. EDF берет на себя обязательство перезапустить все 56 станций. Мы пристально следим за ситуацией, за тем, тем чтобы этот план был выполнен", - сказала министр.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли перебои с поставками газа из России, связанные с российским вторжением в Украину и введенными после этого санкциями против Москвы.

В пятницу 9 сентября пройдет внеочередная встреча министров энергетики стран Евросоюза, на которой будут обсуждаться конкретные меры по преодолению кризиса.