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Австралия

Премьер-министр Австралии: "Не время говорить о республике"

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 Alexander Kazakevich
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Церемония прокламации Карла III с участием представителей коренных народов Австралии.
Церемония прокламации Карла III с участием представителей коренных народов Австралии.   -   Авторское право  Mick Tsikas/AAP IMAGE

Карл III официально стал королём Австралии. Церемония состоялась в парламенте стране, текст прокламации зачитал представляющий корону генерал-губернатор Дэвид Хёрли.

Несмотря на то что 23 года назад на референдуме австралийцы поддержали сохранение конституционной монархии, часть общества придерживается республиканских убеждений. Сразу после кончины Елизаветы II лидер "зелёных" призвал заключить договор с коренными народами и установить республику.

"Австралия должна двигаться вперёд".

В начале лета – во время празднований платинового юбилея королевы – премьер-министр лейборист Энтони Албаниз назначил замминистра по переходу к республике. В это воскресенье политик так прокомментировал возможный выход из-под номинальной власти британской короны:

Мои взгляды на этот счёт хорошо известны. Но сейчас не время обсуждать форму правления. Мы воздаём дань уважения королеве Елизавете. Она прожила достойную жизнь. Мы будем отмечать провозглашение короля Карла III главой нашего государства. Это та система правления, которая у нас есть, и я как глава правительства обязан её уважать.
Энтони Албаниз
31-й премьер-министр Австралии

В воскресенье в ходе церемонии в Веллингтоне Карла III также официально объявили сувереном Новой Зеландии. По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, народ страны ценит "неизменную заботу", которую преемник Елизаветы II проявлял по отношению к новозеландцам.