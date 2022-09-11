Премьер-министр Австралии: "Не время говорить о республике"Комментарии
Карл III официально стал королём Австралии. Церемония состоялась в парламенте стране, текст прокламации зачитал представляющий корону генерал-губернатор Дэвид Хёрли.
Несмотря на то что 23 года назад на референдуме австралийцы поддержали сохранение конституционной монархии, часть общества придерживается республиканских убеждений. Сразу после кончины Елизаветы II лидер "зелёных" призвал заключить договор с коренными народами и установить республику.
В начале лета – во время празднований платинового юбилея королевы – премьер-министр лейборист Энтони Албаниз назначил замминистра по переходу к республике. В это воскресенье политик так прокомментировал возможный выход из-под номинальной власти британской короны:
В воскресенье в ходе церемонии в Веллингтоне Карла III также официально объявили сувереном Новой Зеландии. По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, народ страны ценит "неизменную заботу", которую преемник Елизаветы II проявлял по отношению к новозеландцам.