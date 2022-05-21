Победа оппозиции на выборах в Австралии

По предварительным данным, оппозиция побеждает на парламентских выборах в Австралии. Новым премьер-министром станет лидер лейбористов Энтони Албаниз.

Среди приоритетов, обозначенных в ходе кампании лево-центриста – борьба с глобальным потеплением, расширение прав коренного населения Австралии, повышение зарплат на 5%.

Сегодня австралийцы выбрали изменения. Это великая честь для меня служить народу в качестве 31-го премьер-министра страны. Энтони Албаниз Председатель Лейбористской партии Австралии

Кандидат на своё переизбрание консерватор Скотт Моррисон уже признал своё поражение. На его премьерский срок пришлись пандемия и так называемое "чёрное лето" рекордных пожаров 2019 года, когда сгорели около 24 миллионов гектаров леса и зарослей кустарников.

За годы правления мы обеспечили безопасность наших границ и восстановили обороноспособность страны. Скотт Моррисон Действующий премьер-министр Австралии

Для 17 миллионов австралийских избирателей голосование обязательно. Согласно недавней реформе, отдать свой голос можно было не только на участках, но также по почте или даже по телефону. Не принявшим участие в волеизъявлении грозит штраф в размере 20 австралийских долларов.

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