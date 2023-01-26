День Австралии на фоне протестов коренных народов

День Австралии на фоне протестов коренных народовКомментарии
Euronews
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Сиднейская опера в рисунках коренных народов, а по всей стране проходят праздничные мероприятия.
Австралия отмечает прибытие Первого флота с заключенными в бухту Сиднея в 1788 году и основания первой австралийской колонии Новый Южный Уэльс.
Но есть и те, кто называет 26 января "днем вторжения".
Традиционно в этот день проходит массовая демонстрация в знак протеста против неподобающего обращения с коренными народами и празднования дня, который для многих в этих общинах имеет негативный оттенок.
Протестующие подчеркивают, что исправительную колонию для заключенных построили на земле, отобранной у коренных жителей без заключения договора.